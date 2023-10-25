Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Ekim Perşembe Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
İş hayatınızda yaşadığınız sorunlara çok fazla takılmanız, daha fazla önem vermeniz gereken işlere odaklanmanızı engelliyor. Zamanı doğru kullanamıyorsunuz. Sizin için gerçekten neyin önemli olduğunu ve önceliklerinizi belirlemeniz gerekiyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Meclis Başkanvekili mikrofonu unuttu
- Peker'den aylar sonra ilk video paylaşımı
- O hâkimin davası 23 Kasım’da görülecek
- Atatürk'ün fotoğraflarını yaktılar!
- Starbucks'ta yer kapatıyorlar
- Bağcılar'da patlama: Çok sayıda yaralı var!
- Hedefte emeklilik yaşı var!
- Adnan Oktar’ın Aleyna Tilki merakı ‘sınır’ tanımamış
- AKP'li isimlerle de görüştü
- 18 yıl bedava doğalgaz kullanan aileye fatura şoku!