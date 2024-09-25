Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Eylül Perşembe Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Birkaç gündür yaşadığınız karışıklıklar bugün öğlen saatlerinden itibaren netlik kazanıyor olacak. Aileniz ve çocuklarınızla alakalı beklentilerinizin istediğiniz yönde gelişeceği bir gün. Eğitim hayatınızla alakalı yarım kalmış konuları bugün tamamlayabilirsiniz.
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