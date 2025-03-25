Günlük Burç Yorumları: 26 Mart Çarşamba Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 25 Mart 2025 - 15:47

Güncelleme: 25 Mart 2025 - 15:47

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Sevgili akrep, bu aralar biraz yorgun ve bıkkın bir ruh halindesin. Sanki yerinde sayıyormuşsun hissi motivasyonunu fazlasıyla düşürüyor. Sana en kötüsünün geride kaldığını söyleyebilirim. Vazgeçme düşüncesi sana göre değil, mücadeleye devam etmelisin.