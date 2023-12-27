Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Aralık Perşembe Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Bugün hukuki konular gündeminizde olabilir sevgili akrepler. Aileniz ve çocuklarınızla alakalı gelişmelerin istediğiniz yönde olacağı bir gün. Seyahat planları için bugün harekete geçebilir veya eğitim hayatınızla alakalı yarım kalmış konular varsa tamamlayabilirsiniz.
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