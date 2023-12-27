Günlük Burç Yorumları: 28 Aralık Perşembe Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 27 Aralık 2023 - 16:20

Güncelleme: 27 Aralık 2023 - 16:20

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Bugün hukuki konular gündeminizde olabilir sevgili akrepler. Aileniz ve çocuklarınızla alakalı gelişmelerin istediğiniz yönde olacağı bir gün. Seyahat planları için bugün harekete geçebilir veya eğitim hayatınızla alakalı yarım kalmış konular varsa tamamlayabilirsiniz.