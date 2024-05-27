Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Mayıs Salı Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep:
Sevgili akrepler, karşınıza çıkan riskli fırsatları bu aralar biraz ertelerseniz yakın zamanda gerçeği göreceksiniz. Elinizde olanlara ne yapabileceğinizi düşünün. İçsel olarak gergin hissediyor olabilirsiniz. Kararlı, net olmalısınız.
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