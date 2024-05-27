Günlük Burç Yorumları: 28 Mayıs Salı Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 27 Mayıs 2024 - 16:05

Güncelleme: 27 Mayıs 2024 - 16:05

Akrep burcu ve yükselen akrep:

Sevgili akrepler, karşınıza çıkan riskli fırsatları bu aralar biraz ertelerseniz yakın zamanda gerçeği göreceksiniz. Elinizde olanlara ne yapabileceğinizi düşünün. İçsel olarak gergin hissediyor olabilirsiniz. Kararlı, net olmalısınız.