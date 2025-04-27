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Günlük Burç Yorumları: 28 Nisan Pazartesi Akrep Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 28 Nisan Pazartesi Akrep Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 27 Nisan 2025 - 15:42

Akrep burcu ve yükselen akrepler burcu:

Bugün güven duygunuzu sorgulayacağınız gelişmeler yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizde çekişmeler, anlaşmazlıklar gündemde olabilir. Biraz esnek olmalısınız. Sizi iyi gelmeyen kişilerden uzaklaşmalısınız fakat önce sorunları kendi iç dünyanızda kendinizin büyütmediğinize emin olun.


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