Günlük Burç Yorumları: 28 Şubat Çarşamba Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 27 Şubat 2024 - 16:28

Güncelleme: 27 Şubat 2024 - 16:28

Akrep burcu ve yükselen Akrep burcu:

İnsanlara karşı güveninizin sarsıldığı zor bir dönemden geçiyor olabilirsiniz sevgili akrepler. Değişmeniz şart. Kendinize verdiğiniz psikolojik hasar gereğinden fazla. Silkelenmenin ve yeniden başlamanın zamanı geldi de geçiyor.