Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Şubat Cuma Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Özel hayatınızda sanki uzun zamandır yolunda gitmeyen her şey bugün yoluna giriyor. Duygusal anlamda tatminkar hissediyorsunuz. Yaratıcı yönünüzü daha fazla açığa çıkartmalı, içinizdeki ilhamı dışa vurmalısınız. Duygularınızı ifade edin, içinize atmayın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan’dan Özel’e ‘ayağını denk al’ tehdidi
- ‘Yaveri dahi FETÖ’cü çıkmış biri…’
- Yazıyı yayından kaldırdılar!
- Zehra gel kavga var
- Oğlunun acısına dayanamadı: Yaşamına son verdi
- Özgür Özel'den flaş 'Köseler' tepkisi!
- Oscar ödüllü oyuncu evinde ölü bulundu!
- 'Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği sızdı' iddiası
- Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı!
- Özel'den, Erdoğan'ın tehdidine ilk yanıt