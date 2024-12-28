Günlük Burç Yorumları: 29 Aralık Pazar Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Aralık 2024 - 15:36

Güncelleme: 28 Aralık 2024 - 15:36

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Bugün kendinizi her zamankinden daha güçlü hissediyorsunuz. Yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Birçok konuda aydınlanma yaşadınız. Kafanıza taktığınız konuların aslında çok önemsiz olduğunu gördünüz. Artık önünüze bakma zamanı..