Günlük Burç Yorumları: 29 Mayıs Çarşamba Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Mayıs 2024 - 16:36

Güncelleme: 28 Mayıs 2024 - 16:36

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Duygusal anlamda kendinizle çatışma halindesiniz, bu durum çevrenize de yansıyor sevgili akrepler. İlişkileriniz kopma noktasına gelmiş olabilir, zorlamamanız gereken bir gündesiniz. Vazgeçebilmek de erdemdir. Akışına bırakın ve odak noktanızı değiştirin.