Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Mayıs Çarşamba Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Duygusal anlamda kendinizle çatışma halindesiniz, bu durum çevrenize de yansıyor sevgili akrepler. İlişkileriniz kopma noktasına gelmiş olabilir, zorlamamanız gereken bir gündesiniz. Vazgeçebilmek de erdemdir. Akışına bırakın ve odak noktanızı değiştirin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Pendik’teki erkek cesedinin kimliği belli oldu
- Ünlü Türk mobilya şirketi iflas etti
- Yönetim kurulu üyeliğine atandı!
- Tavuğa tecavüz ederken yakalandı!
- Parçalanmış ceset vahşetinde gözaltı!
- Ali Koç'tan sert sözler!
- 'Hançer' göndermesini açıkladı
- 'Çocuklarımızı okula göndermeyiz'
- Kürsüde 'Esad ile işbirliği' çağrısı
- En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?