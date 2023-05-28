Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Mayıs Pazartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Sevgili akrepler, bugün detaylı şekilde gelecek planları yapabilir, maddi altyapınızı güçlendirecek adımlar atmanın yollarını arayabilirsiniz. Fikirlerine güvendiğiniz insanlarla birlikte hareket edin. İç sesinizi önemseyin ve sezgilerinizin peşinden gidin.
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