Günlük Burç Yorumları: 29 Nisan Salı Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Nisan 2025 - 15:56

Güncelleme: 28 Nisan 2025 - 15:56

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Yaşadığınız sağlık sorunları varsa bugün buna odaklanmanız gerekebilir. Beklenmedik masraflar uzun zamandır kendinizi ihmal etmenizin bir sonucu. Hatayı biraz kendinizde aramalısınız. Çözerek ilerlemek daha büyük problemleri engelleyebilir.