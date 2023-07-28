Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Temmuz Cumartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Sevgili akrepler, bugün önemsiz konulara kafa yorarken sağlığınızı çok fazla ihmal ettiğinizi fark edebilirsiniz. Tecrübelerle ilerleyin. Uzun zamandır beklediğiniz para elinize geçebilir. Yeni iş bağlantıları kurabilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yozgat'a Zeki Müren'li mesaj
- Merkez Bankası'nda kritik görevden almalar
- UEFA'dan, Barcelona'ya geçici izin
- Akbelen katliamcısı hangi derneğin yöneticisi çıktı?
- Ankara'da yerel seçim mücadelesi
- Deprem yardımlarını çalan polis: Kaybolmasın diye aldım
- Motorine dev zam pompaya yansıdı!
- 'Bütün dünya bunu biliyor ama...'
- 'Değişimin' yol haritasını ilk kez anlattı
- Enflasyona büyük zam!