Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 3 Mart Pazar Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Duygusal anlamda çok hassas olduğunuz bu günler sezgilerinizin peşinden ısrarla gitmenizi gerektiriyor. Uzaktaki tanıdıklarınızdan haber alabilirsiniz, seyahat planları gündemde olabilir. Ailenizden veya akrabalarınızdan parasal anlamda sizi feraha çıkaracak destekler görebilirsiniz.
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