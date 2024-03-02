Günlük Burç Yorumları: 3 Mart Pazar Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 02 Mart 2024 - 16:38

Güncelleme: 02 Mart 2024 - 16:38

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Duygusal anlamda çok hassas olduğunuz bu günler sezgilerinizin peşinden ısrarla gitmenizi gerektiriyor. Uzaktaki tanıdıklarınızdan haber alabilirsiniz, seyahat planları gündemde olabilir. Ailenizden veya akrabalarınızdan parasal anlamda sizi feraha çıkaracak destekler görebilirsiniz.