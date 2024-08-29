Günlük Burç Yorumları: 30 Ağustos Cuma Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 29 Ağustos 2024 - 15:56

Güncelleme: 29 Ağustos 2024 - 15:56

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Duygusal anlamda hassas olduğunuz bu günlerde sezgilerinizin peşinden gitmelisiniz. Bugün ailenizden veya aile gibi gördüğünüz kişilerden maddi anlamda sizi feraha çıkaracak destekler görebilirsiniz. Geri çevirmeyin, pişman olmayacaksınız.