Günlük Burç Yorumları: 30 Aralık Cumartesi Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 29 Aralık 2023 - 16:58

Güncelleme: 29 Aralık 2023 - 16:58

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Bugün iş hayatınızla alakalı ufak tefek can sıkıcı gelişmeler yaşayabilirsiniz sevgili akrepler. İnatlaşmakla bir yere varamayacaksınız. Her zaman sizin bildiğiniz doğru olmayabilir. Üstlerinizle tartışmamaya özen gösterin. Bugün hiçbir konuda risk almayın. Sakin kalın.