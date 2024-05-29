Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Mayıs Perşembe Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Özel hayatınızda sanki uzun zamandır yolunda gitmeyen her şey bugün yoluna giriyor. Duygusal anlamda tatminkar hissediyorsunuz. Yaratıcı yönünüzü daha fazla açığa çıkartmalı, içinizdeki ilhamı dışa vurmalısınız. Duygularınızı ifade edin, içinize atmayın.
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