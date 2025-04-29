Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Nisan Çarşamba Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Bugün eğitim, uzak seyahatler, ticari konular gündemde olabilir sevgili akrepler. Duygusal kararlar alabileceğiniz bir gün, o yüzden iyi düşünmelisiniz. Günün ikinci yarısı özel hayatınıza vakit ayırabilirsiniz. Parasal konularla alakalı pozitif gelişmeler olabilir.
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