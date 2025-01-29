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Günlük Burç Yorumları: 30 Ocak Perşembe Akrep Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 30 Ocak Perşembe Akrep Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 29 Ocak 2025 - 16:08

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Geçmişten kalan ailevi konuların gündeme geleceği bir gün olabilir. Duygusal hassasiyetiniz ve empati yeteneğiniz ile ilişkileri yoluna koyabilirsiniz. Değersizlik duygusuna kapılmayın, konuları mantık çerçevesinde değerlendirip çözümsel davranın.


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