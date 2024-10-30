Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 31 Ekim Perşembe Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Bugün sağlık konularında önemli ve pozitif gelişmeler olabilir sevgili akrepler. Çevrenizden destek görebilirsiniz. Özel hayatınızda kendinizi güvende hissedeceğiniz insanlarla vakit geçirmelisiniz. Çocuklarınızla alakalı pozitifin gelişmelerin olabileceği bir gün.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ümit Özdağ yayını terk etti
- Esenyurt Belediye Başkanı gözaltına alındı
- Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına ilk yorum!
- 'Katil, ondan başka kimse değil'
- 'Büyük kumpası görüyoruz'
- İBB ve iki belediyeye daha operasyon çağrısı!
- Erdoğan'dan Akşener'e 'af'
- Bahçeli'nin çağrısına yanıt, Özel'e çağrı
- AKP'den 'Ahmet Özer' açıklaması
- Hasan Can Kaya ödediği vergiyi açıkladı