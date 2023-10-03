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Günlük Burç Yorumları: 4 Ekim Çarşamba Akrep Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 4 Ekim Çarşamba Akrep Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 03 Ekim 2023 - 18:23

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

Bir yandan güvenli bildiğiniz alanda kalmak isterken bir yandan aklınızdan geçen çeşit çeşit fikirler ve bu anlamda yaşadığınız kararsızlık sizi fazlasıyla yoruyor. Orta yolu bulmak zorundasınız. Çok fazla riskli adımlar atmadan uygulanabilir fikirleri uygulamaya geçmekte fazla geçmeyin.



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