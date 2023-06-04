Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 5 Haziran Pazartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Sevgili akrepler, arkadaş çevrenizden gördüğünüz destek motivasyonunuzu arttırıyor. Kararlı ve istikrarlısınız ve bu durum düşmanlarınızın hoşuna gitmeyebilir. Bugün ciddi adımlar atmanız ve sorumluluklarınızı arttıracak kararlar vermeniz mümkün.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakanlığı sona eren Soylu'dan ilk açıklama
- Yılmaz Tunç'un o fotoğrafları yeniden gündem oldu
- Ekonomide yeni dönem...
- Yeni kabine belli oldu!
- 15 milyon emeklinin gözü bu haberde
- Aziz Sancar ile Ankara’da, haberler iyi!
- Yeni bakanın eski tweeti: Fethullah Gülen'i seviyorum
- Erdoğan'ın bürokrat ağırlıklı hükümetinin şifreleri
- Kabinede üç kritik sözcük!
- Erdoğan'ın diploması hakkında karar