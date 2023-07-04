Günlük Burç Yorumları: 5 Temmuz Çarşamba Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 04 Temmuz 2023 - 17:33

Güncelleme: 04 Temmuz 2023 - 17:33

Akrep burcu ve yükselen Akrep burcu günlük yorumu:

Bugün ev yaşantınızla alakalı bazı aksilikler gündeme gelebilir. İşlerin planladığınız gibi gitmemesi tüm öfkenizi sevdiklerinize yöneltmenize sebep olmasın. Sorunlar geçici.. Kalp kırdığınız takdirde sonrasında tamiri biraz zor olabilir.