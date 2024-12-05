Günlük Burç Yorumları: 6 Aralık Cuma Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 05 Aralık 2024 - 16:11

Güncelleme: 05 Aralık 2024 - 16:11

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Çatışmaları ve anlaşmazlıkları yaratan şey takıntılarınız olabilir. Size zarar veren ne varsa uzaklaşmayı öğrenmeli ve akışına bırakmalısınız. Kriz yarattıkça işleri daha fazla zora sokuyorsunuz. Bu aralar sadece kendinizle ilgilenin.