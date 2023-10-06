Günlük Burç Yorumları: 7 Ekim Cumartesi Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 06 Ekim 2023 - 17:24

Güncelleme: 06 Ekim 2023 - 17:24

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

Bugün eğitim, uzak seyahatler, hukuki konular veya ticari konular gündemde olabilir sevgili akrepler. Yeni anlaşmalar, önemli görüşmeler için uygun bir gün. Ekonomik konularla alakalı pozitif gelişmeler olabilir. Sağlığınızı ihmal etmeyin.