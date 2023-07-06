Günlük Burç Yorumları: 7 Temmuz Cuma Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 06 Temmuz 2023 - 18:16

Güncelleme: 06 Temmuz 2023 - 18:16

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Yardımsever, verici ve içten kişiliğiniz kötü niyetli kişiler tarafından yanlış değerlendirilse de siz bildiğinizden şaşmayın sevgili akrepler. Yolunuza çıkan her engeli aştığınız gibi bunu da aşarsınız. Artık olgunlaştınız. Bugün özel hayatınızla alakalı güzel gelişmeler olabilir.