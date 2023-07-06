Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Temmuz Cuma Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Yardımsever, verici ve içten kişiliğiniz kötü niyetli kişiler tarafından yanlış değerlendirilse de siz bildiğinizden şaşmayın sevgili akrepler. Yolunuza çıkan her engeli aştığınız gibi bunu da aşarsınız. Artık olgunlaştınız. Bugün özel hayatınızla alakalı güzel gelişmeler olabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bedeviye esir düştün Türkiye
- Yargıtay 'tahliye edilmeli' dedi
- 'Bu nasıl bir aldatmaca!'
- Maaşlarda adaletsizlik
- Emekliye refah payı olacak mı?
- 'Sağlık hizmetleri aksayacak'
- Mahkemeden tazminat kararı!
- Bakanlıktan 'ikinci el otomobil' açıklaması
- Ölü balinanın bağırsağından bir servet çıktı!
- 'Az önce tacize mi uğradım?'