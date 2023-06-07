Günlük Burç Yorumları: 8 Haziran Perşembe Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 07 Haziran 2023 - 17:30

Güncelleme: 07 Haziran 2023 - 17:30

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

Sevgili akrepler, karşınıza çıkan riskli fırsatları bu aralar biraz ertelerseniz yakın zamanda gerçeği göreceksiniz. Elinizde olanlara ne yapabileceğinizi düşünün. İçsel olarak gergin hissediyor olabilirsiniz. Kararlı, net olmalısınız.