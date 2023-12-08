Günlük Burç Yorumları: 9 Aralık Cumartesi Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 08 Aralık 2023 - 16:46

Güncelleme: 08 Aralık 2023 - 16:46

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

Bugün size zarar veren konular ve kişilerden uzaklaşmanın tam da zamanı sevgili akrepler. Vazgeçemediğiniz her gün zarardasınız. Yaşam kaliteniz için vazgeçmeyi öğrenmelisiniz. Bir şey olmuyorsa olmuyordur, biraz rahat bırakın.