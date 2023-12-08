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Günlük Burç Yorumları: 9 Aralık Cumartesi Akrep Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 9 Aralık Cumartesi Akrep Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 08 Aralık 2023 - 16:46

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

Bugün size zarar veren konular ve kişilerden uzaklaşmanın tam da zamanı sevgili akrepler. Vazgeçemediğiniz her gün zarardasınız. Yaşam kaliteniz için vazgeçmeyi öğrenmelisiniz. Bir şey olmuyorsa olmuyordur, biraz rahat bırakın. 



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