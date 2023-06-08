Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Haziran Cuma Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Duygusal anlamda kendinizle çatışma halindesiniz. Bu durum çevrenize de yansıyor sevgili akrepler. İlişkileriniz kopma noktasına gelmiş olabilir, zorlamamanız gereken bir gündesiniz. Vazgeçebilmek de erdemdir. Akışına bırakın ve odak noktanızı değiştirin.
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