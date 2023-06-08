Günlük Burç Yorumları: 9 Haziran Cuma Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 08 Haziran 2023 - 17:40

Güncelleme: 08 Haziran 2023 - 17:40

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

Duygusal anlamda kendinizle çatışma halindesiniz. Bu durum çevrenize de yansıyor sevgili akrepler. İlişkileriniz kopma noktasına gelmiş olabilir, zorlamamanız gereken bir gündesiniz. Vazgeçebilmek de erdemdir. Akışına bırakın ve odak noktanızı değiştirin.