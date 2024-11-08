Günlük Burç Yorumları: 9 Kasım Cumartesi Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 08 Kasım 2024 - 16:26

Güncelleme: 08 Kasım 2024 - 16:26

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:

Çatışmaları ve anlaşmazlıkları yaratan şey takıntılarınız olabilir. Size zarar veren ne varsa uzaklaşmayı öğrenmeli ve akışına bırakmalısınız. Kriz yarattıkça işleri daha fazla zora sokuyorsunuz. Bu aralar sadece kendinizle ilgilenin.