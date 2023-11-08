Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Kasım Perşembe Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen Akrep burcu günlük yorumu:
Sevgili akrepler, gelecek planlarınız bugün gündeminizde olabilir. Güvendiğiniz insanlardan fikir alın. Kesin kararalar vermeden önce iç sesinizi dinleyin. İş yerinizde bazı sıkıntılar yaşanabilir, insanlara güvenmekte zorlanabilirsiniz. Sağlığınıza biraz özen göstermeniz gereken zamanlardan geçiyorsunuz.
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