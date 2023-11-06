Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
ünlük Burç Yorumları: 7 Kasım Salı Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen Akrep burcu günlük yorumu:
Sosyal çevrenizle birlikte hareket etmek güvende hissetmenize sebep oluyor. Bugün detaylı bir şekilde düşünerek gelecek planları yapabilir, kazancınızı arttırmanın yollarını arayabilirsiniz. İşbirliği yapmayı küçümsemeyin. İç sesinizi dinleyin. Sezgilerinizin peşinden gidin.
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