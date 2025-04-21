Annesine bağlılığı yüzünden evlenemeyen 4 erkek burcu: Bu burçlar annesi ne derse onu yapıyor

Yayınlanma: 21.04.2025 - 17:47

Güncelleme: 21.04.2025 - 17:47

Aşk ilişkileri bazen iki kişi arasında yaşanmaz. Araya bir de anne figürü girerse işler karışır! Astrolojide bazı erkek burçları, annelerine duydukları yoğun duygusal bağ nedeniyle sağlıklı ilişkiler kurmakta zorlanabilir. Evlenme kararı veremez, verdiklerinde bile annelerinin onayı olmadan adım atamazlar. İşte, annesine olan sadakatiyle aşk hayatını riske atan 4 erkek burcu...

YENGEÇ BURCU

Aileye olan düşkünlüğüyle bilinen Yengeç erkekleri için anneleri her şeydir. Çocukluklarından beri duygusal bağ kurdukları bu figür, ilerleyen yaşlarda bile kararlarında etkili olur. Partnerlerine karşı da koruyucu ve ilgili olabilirler; ancak “önce annem” cümlesi ilişkilerde sorun yaratabilir. Yengeç erkekleri evlilik kararında genellikle annelerinin onayını bekler. Annesiyle partneri arasında kaldığında ise taraf seçmekte zorlanır.

BAŞAK BURCU

Başak burçları mükemmeliyetçi doğaları gereği hayatlarındaki kadın figürünü anneyle kıyaslamaya eğilimlidir. Temizlikten düzen anlayışına kadar birçok konuda annesini referans alır. Evlenmek için uzun uzun analiz yapar ama çoğu zaman “annemin yaptığı gibi değil” düşüncesiyle vazgeçebilir. Başak erkekleri için anneleri bir tür ölçü birimidir. Bu durum, partnerlerinin kendilerini yetersiz hissetmesine neden olabilir.

BOĞA BURCU

Boğa erkekleri için konfor alanı çok önemlidir ve bu alan genellikle anneleri tarafından şekillendirilmiştir. Annesinin yaptığı yemek, alışveriş anlayışı ya da ev düzeni onun için standarttır. Yeni bir ilişkiye girmek veya evlenmek, bu güvenli alanın sarsılması anlamına gelebilir. Annesine aşırı bağlı bir Boğa erkeği, partnerinin “rakip” gibi algılanmasına neden olabilir. Bu da ilişkiyi yıpratabilir.

OĞLAK BURCU

Dışarıdan soğukkanlı ve mesafeli görünseler de, Oğlak erkeklerinin iç dünyasında anne otoritesi büyük yer kaplar. Genellikle otoriter ya da disiplinli annelerle büyüyen Oğlaklar, kararlarını tek başına alıyor gibi görünse de annelerinin onayı arka planda etkili olur. “Ailem uygun görmezse olmaz” cümlesi, Oğlak erkeklerinden sıkça duyulabilir. Bu bağlılık evlilik sürecini uzatabilir ya da tamamen engelleyebilir.