Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Annesine bağlılığı yüzünden evlenemeyen 4 erkek burcu: Bu burçlar annesi ne derse onu yapıyor
Bazı erkekler vardır; sevgilisine değil annesine bağlıdır, kararlarını kendi değil annesi verir. Astrolojide bazı burçlar bu konuda oldukça öne çıkar. İşte “annelerinin gözüne bakmadan adım atmayan” o 4 erkek burcu!
Aşk ilişkileri bazen iki kişi arasında yaşanmaz. Araya bir de anne figürü girerse işler karışır! Astrolojide bazı erkek burçları, annelerine duydukları yoğun duygusal bağ nedeniyle sağlıklı ilişkiler kurmakta zorlanabilir. Evlenme kararı veremez, verdiklerinde bile annelerinin onayı olmadan adım atamazlar. İşte, annesine olan sadakatiyle aşk hayatını riske atan 4 erkek burcu...
YENGEÇ BURCU
Aileye olan düşkünlüğüyle bilinen Yengeç erkekleri için anneleri her şeydir. Çocukluklarından beri duygusal bağ kurdukları bu figür, ilerleyen yaşlarda bile kararlarında etkili olur. Partnerlerine karşı da koruyucu ve ilgili olabilirler; ancak “önce annem” cümlesi ilişkilerde sorun yaratabilir. Yengeç erkekleri evlilik kararında genellikle annelerinin onayını bekler. Annesiyle partneri arasında kaldığında ise taraf seçmekte zorlanır.
BAŞAK BURCU
Başak burçları mükemmeliyetçi doğaları gereği hayatlarındaki kadın figürünü anneyle kıyaslamaya eğilimlidir. Temizlikten düzen anlayışına kadar birçok konuda annesini referans alır. Evlenmek için uzun uzun analiz yapar ama çoğu zaman “annemin yaptığı gibi değil” düşüncesiyle vazgeçebilir. Başak erkekleri için anneleri bir tür ölçü birimidir. Bu durum, partnerlerinin kendilerini yetersiz hissetmesine neden olabilir.
BOĞA BURCU
Boğa erkekleri için konfor alanı çok önemlidir ve bu alan genellikle anneleri tarafından şekillendirilmiştir. Annesinin yaptığı yemek, alışveriş anlayışı ya da ev düzeni onun için standarttır. Yeni bir ilişkiye girmek veya evlenmek, bu güvenli alanın sarsılması anlamına gelebilir. Annesine aşırı bağlı bir Boğa erkeği, partnerinin “rakip” gibi algılanmasına neden olabilir. Bu da ilişkiyi yıpratabilir.
OĞLAK BURCU
Dışarıdan soğukkanlı ve mesafeli görünseler de, Oğlak erkeklerinin iç dünyasında anne otoritesi büyük yer kaplar. Genellikle otoriter ya da disiplinli annelerle büyüyen Oğlaklar, kararlarını tek başına alıyor gibi görünse de annelerinin onayı arka planda etkili olur. “Ailem uygun görmezse olmaz” cümlesi, Oğlak erkeklerinden sıkça duyulabilir. Bu bağlılık evlilik sürecini uzatabilir ya da tamamen engelleyebilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hava kuvvetlerindeki turbun büyüğü
- Diploma iptalinde kritik gelişme!
- Bahçeli'ye yakın isimden 'erken seçim' senaryosu
- Soylu'dan '20 milyon dolar' iddiasına yanıt
- Mansur Yavaş'tan kürsüde 'R.O.K.' tepkisi!
- Tutuklu öğrenci Esila Ayık Cumhuriyet’e konuştu
- Temmuzda memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak?
- Rektörün kızı da sınav listesinde
- 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?
- Sırrı Süreyya Önder için temkinli açıklama