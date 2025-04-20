Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Yastığa başını koyunca bile düşünmeye devam eden 4 burç: Bu burçların zihinleri hiçbir an susmuyor...
Bazı burçlar için uyku sadece fiziksel bir ihtiyaçtır ama zihinleri her zaman açık ve faaldir. Peki, asla zihinleri susmayan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, yastığa başını koyunca bile düşünmeye devam eden 4 burç...
Astrolojiye göre bazı burçlar vardır ki gece olunca dinlenmek yerine, yeni fikirler üretir, yarım kalan işleri planlar ya da gelecekte ne yapacağına dair detaylı senaryolar yazar. Peki, asla zihinleri susmayan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, yastığa başını koyunca bile düşünmeye devam eden 4 burç...
1. BAŞAK BURCU
Başak burcu için uyku, günün sonunda yapılması gereken bir görev gibidir. Ama zihni öyle kolayca kapanmaz. Yapılacaklar listesi gözünün önünden film şeridi gibi geçerken bir yandan da “bir şeyleri eksik yaptım mı?” sorusu kafasını kurcalar. Sabahın ilk ışıklarına kadar “verimlilik” planı yapabilir.
2. KOVA BURCU
Kova burcu uyumak üzere gözlerini kapattığında beyninde bir fikir patlaması yaşanır. Yaratıcı projeler, sosyal dönüşüm fikirleri, dünya düzenini değiştirme planları... Onun zihni uykudan ziyade icat çıkarmaya odaklıdır. “Şimdi değil, sabah düşün” demek bir Kova için pek mümkün değildir.
3. OĞLAK BURCU
Oğlak burcu, “başarı odaklı uyumak” diye bir konsept geliştirmiş olabilir. O, yastığa başını koyduğunda bile ertesi günün iş planını yapar, yapılacak toplantıları gözden geçirir ve hatta olası kriz senaryolarına çözüm arar. Uykusu bile stratejik olabilir.
4. İKİZLER BURCU
Zihni zaten gündüzleri bile 5 farklı kanalda yayın yaparken, gece olduğunda bu yayınlar daha da çoğalır. “Bugün ne öğrendim?”, “Şu konuda ne düşünmeliyim?”, “Yarın X kişisine ne söyleyeceğim?” gibi sonsuz bir iç diyalog döner durur. İkizler’in zihninde geceler bile susmaz.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Turp ile şalgam ile devlet idare edilmez!'
- 'Hiçbir arkadaşımız gözaltına alınmayacak'
- ORC'nin yeni anketinde çarpıcı sonuç!
- Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl?
- Faturalarda 'rant oyunu'
- Hukukçu Kezban Hatemi, gençleri hedef aldı
- İstanbul Emniyeti'ne 'tutanakları paylaşın' çağrısı
- Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ hakkında karar
- İlk ve son cumhurbaşkanları Yozgat’ta!
- Burak Süleyman'dan Amed tribünlerine flaş hareket!