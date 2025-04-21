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Sürekli geçmişi kurcalayan 4 burç: Bu burçlar anıların yükünden bir türlü kopamıyor...

Bazı burçlar için geçmiş, sadece geride kalmış bir hikâye değil; hâlâ etkisi süren, anlamlandırılmak istenen bir duygusal yolculuktur. Peki, anıların yükünden bir türlü kopamayan burçlar hangileridir? İşte, sürekli geçmişi kurcalayan 4 burç...

Sürekli geçmişi kurcalayan 4 burç: Bu burçlar anıların yükünden bir türlü kopamıyor...
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.04.2025 - 17:27

Astrolojiye göre bazı burçlar vardır ki, yaşanmış olayları tekrar tekrar düşünmeden duramaz. Geçmişteki bir konuşmayı, bakışı, ayrılığı ya da başarıyı zihninde defalarca döndürür. Onlar için geçmiş sadece yaşanmış bir zaman dilimi değil; hala üzerine düşünülen, analiz edilen, bazen özlenen bazen de keşke'erle dolu bir alandır. Peki, anıların yükünden bir türlü kopamayan burçlar hangileridir? İşte, sürekli geçmişi kurcalayan 4 burç...

1. YENGEÇ BURCU

Geçmişin duygusal arkeoloğu! Yengeç, anılarını bir müze gibi zihninde saklar. Eski fotoğraflar, mektuplar, mesajlar... Hepsi onun için hala canlıdır. “Keşke o gün şöyle demeseydim” diye düşündüğü çok gece olmuştur. Duygusal bağları kolay kolay koparamadığı için geçmişte kalan kişiler bile hâlâ kalbinde yer bulabilir.

2. AKREP BURCU

Akrep unutmaz. Affetse de hafızasındaki dosyayı arşivlemeden bırakmaz. Geçmişte yaşananları analiz eder, neden öyle oldu, kim neyi kastetti gibi detaylarla uğraşır. Bazen kendini korumak için, bazen de intikam soğuk yenen bir yemek olduğu için bu geri dönüşleri yapar.

3. BAŞAK BURCU

Başak geçmişi kurcalarken duygusal değil, analitiktir. “O gün neden hata yaptım?”, “Şunu şöyle yapsaydım ne olurdu?” gibi düşüncelerle zihnini meşgul eder. Sürekli bir şeyleri düzeltme dürtüsüyle, geçmişi defalarca gözden geçirir.

4. BOĞA BURCU

Boğa, güvene ve alışkanlıklara düşkündür. Bu yüzden geçmişteki huzurlu dönemleri sık sık yad eder. Bir eski sevgili, eskiden gidilen bir yer, bir çocukluk anısı... Onun için geçmiş sadece yaşanmışlık değil, hâlâ huzur bulduğu bir limandır.


Etiketler: #Astroloji #burçlar #geçmiş

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