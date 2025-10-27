Aşık olunca kendi benliğini unutan 4 burç: Bu burçlar partnerlerine kalbini bütünüyle açıyor...

Astrolojiye göre bazı burçlar, sevdiklerinde öyle derin bağlar kurar ki, kendi sınırlarını fark etmeden tamamen partnerinin duygularına odaklanır. Bu, bir yandan saf sevginin göstergesi olsa da zaman zaman kişinin kendi kimliğini geri plana atmasına neden olabilir. Peki, partnerlerine kalbini bütünüyle açan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, aşık olunca kendi benliğini unutan 4 burç...

1. BALIK BURCU

Balık burcu, aşkı bir ruh birliği olarak görür. Sevdiğinde sınır tanımaz, partnerinin mutluluğunu kendi mutluluğunun önüne koyar. Fedakarlığı ve derin duygusallığı nedeniyle zamanla kendi isteklerini unutur. Balık için aşk, “ben” değil, “biz” olma halidir fakat bu bazen kendi kimliğini silikleştirebilir.

2. YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu, duygusal bağ kurmayı hayatının merkezine koyar. Partnerinin ihtiyaçlarını, kendi önceliklerinden daha önemli görür. Sevdiğinde tüm şefkatiyle sarar ama bu sarılış bazen boğucu bir teslimiyete dönüşebilir. Yengeçler, “sevilmek için vermek gerekir” düşüncesiyle kendi benliklerini geri plana iter.

3. TERAZİ BURCU

Terazi burcu için ilişkilerde denge ve uyum her şeydir. Ancak bazen bu dengeyi sağlamak için kendi isteklerinden vazgeçer. Partnerini memnun etmek adına sessiz kalabilir, duygularını bastırabilir. Teraziler, “ilişki sürsün” diye kendilerini geri plana atmaktan çekinmezler.

4. BAŞAK BURCU

Başak burcu, ilişkide mükemmellik arar ve partnerinin hayatını kolaylaştırmak için elinden geleni yapar. Fakat bu çaba, zamanla kendi sınırlarını aşmasına neden olabilir. Başak, “yeterince iyi olayım” düşüncesiyle kendi ihtiyaçlarını unutur. Onun için sevgi, hizmet etmektir ama bazen bu hizmet, benliğini gölgeleyebilir.