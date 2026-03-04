Aşık olunca kendini unutan 5 burç: Bu burçlar sevginin etkisiyle kendi sınırlarını zorluyor...

Bazı insanlar, ilişkilerde aşırı uyum sağlama ve partneri memnun etme eğilimi gösterir. Bu, sevgiden kaynaklansa da bazen kişinin kendi benliğini geri plana atmasına neden olabilir. Peki, sevginin etkisiyle kendi sınırlarını zorlayan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, aşık olunca kendini unutan 5 burç...

1. YENGEÇ BURCU

Yengeçler aşkta çok duygusal ve koruyucudur. Partnerini mutlu etmek için kendi isteklerini sık sık geri plana atabilirler. İlişkide uyum ve bağlılık onlar için çok önemlidir, bu yüzden sevgililerinin istek ve ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koyarlar. Ancak uzun vadede bu, Yengeç’in kendi kimliğini kaybetmesine yol açabilir.

2. BALIK BURCU

Balık burçları aşkta fedakar ve idealisttir. Sevgiye o kadar kaptırırlar ki, partnerinin hayallerine ve hayat tarzına uyum sağlamak için kendi sınırlarını zorlayabilirler. Balıklar, romantik ve hayalperest yapılarıyla partnerlerinin dünyasına kolayca adapte olur ve bazen kendi isteklerini unutur.

3. TERAZİ BURCU

Terazi burçları ilişkilerde dengeyi ve uyumu önemser. Partnerini memnun etmek için kendi kararlarını erteleyebilir veya fikirlerini geri plana atabilirler. Onlar için çatışmadan kaçınmak, aşkın bir parçasıdır ve bu yüzden bazen kimliklerini göz ardı edebilirler.

4. BOĞA BURCU

Boğalar genellikle kararlı ve sabırlıdır. Aşık olduklarında partnerlerini memnun etmek için kendi rutinlerini ve alışkanlıklarını değiştirebilirler. Kendi değerlerinden tamamen vazgeçmeseler de, aşk uğruna esnek davranarak kendi sınırlarını zorlayabilirler.

5. AKREP BURCU

Akrepler duygusal olarak yoğun ve sahiplenici burçlardır. Sevgiye o kadar derinlemesine bağlanırlar ki, partnerlerinin istek ve tercihlerini kendi öncelikleri hâline getirebilirler. Akrepler için kontrol ve bağlılık, aşkın önemli bir parçasıdır; bu yüzden bazen kendi kimliklerini kaybeder gibi hissedebilirler.