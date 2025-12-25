Aşık olunca mantığını devre dışı bırakan 5 burç: Bu burçlar ilişkilerde her zaman kalpleriyle hareket ediyor...

Aşk, insanı dönüştüren en güçlü duygulardan biridir. Kimileri için kontrollü ve temkinli bir süreçken, kimileri için tamamen kendini bırakmak anlamına gelir. Astrolojide bazı burçlar vardır ki aşık olduklarında mantık ikinci plana düşer. Peki, ilişkilerde her zaman kalpleriyle hareket eden kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, aşık olunca mantığını devre dışı bırakan 5 burç...

1. BALIK BURCU

Balık burcu aşık olduğunda hayal dünyasında yaşamaya başlar. Karşısındaki kişiyi olduğu gibi değil, olmak istediği hâliyle görür. Mantık yerine sezgileriyle hareket eder ve uyarı işaretlerini görmezden gelir. Sevdiği kişi için büyük fedakârlıklar yapabilir. Bu romantik yaklaşım Balık burcunu zaman zaman hayal kırıklığına uğratsa da aşkı tüm kalbiyle yaşamaktan vazgeçmez.

2. YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu sevdiğinde duygusal bağ kurmayı her şeyin önüne koyar. Güvende hissettiği anda mantık yerini duygulara bırakır. Karşı tarafın ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koyabilir. Kırılmamak için değil, sevdiklerini korumak için mantıksız görünen kararlar alabilir. Bu durum Yengeç burcunun ilişkilerde fazla yük taşımasına neden olabilir.

3. ASLAN BURCU

Aslan burcu aşık olduğunda tutkusuyla hareket eder. Gurur ve mantık, sevgi söz konusu olduğunda geri planda kalır. Sevdiği kişiyi mutlu etmek için sınırlarını zorlayabilir. Büyük jestler, ani kararlar ve hızlı bağlanmalar Aslan burcunun aşk tarzının bir parçasıdır. Ancak bu yoğunluk zaman zaman hayal kırıklığı yaratabilir.

4. KOÇ BURCU

Koç burcu sevince düşünmeden harekete geçer. Aşkı bir macera olarak görür ve risk almaktan çekinmez. Mantığını dinlemek yerine kalbinin sesini takip eder. Ani kararlar, hızlı başlangıçlar ve cesur adımlar Koç burcunun aşk hayatında sıkça görülür. Bu da ilişkilerin ya çok hızlı ilerlemesine ya da hızlı bitmesine yol açabilir.

5. TERAZİ BURCU

Terazi burcu aşık olduğunda dengeyi korumakta zorlanır. Sevdiği kişiyi kaybetmemek için mantığını ikinci plana atabilir. Karşı taraf mutlu olsun diye kendi doğrularından vazgeçebilir. İlişkide uyum sağlamak adına fazla fedakârlık yapması, Terazi burcunun kendini ihmal etmesine neden olabilir.