Aşırı derecede çirkef olan 3 kadın burcu: Bu burçlar sinirlendiğinde ortalığı birbirine katar

Astrolojiye göre bazı burç kadınları doğuştan diplomatik, bazıları ise dobra ve atak olur. Ancak birkaç burç vardır ki, onlarla uğraşmaya asla kalkışmamak gerekir. Çünkü sakinlikleri bir yere kadardır; sınır aşıldığında kelimeleri silah gibi kullanabilir, lafla değil bakışla bile rest çekerler. İşte sinirlenince tam anlamıyla “çirkefleşen” ama zekâsıyla da başa çıkılmaz 3 kadın burcu...

AKREP BURCU

Akrep kadını kolay kolay sinirlenmez ama sinirlendiğinde tam bir felakettir. Onun çirkefliği bağırıp çağırmakla değil, zihin oyunlarıyla ortaya çıkar. Kim kendisini kırdıysa, o kişiyi kelimeleriyle paramparça eder. Lafını sakınmaz, adeta “nokta atışı” yapar. Akrep kadınının öfkesinden kurtulmak zordur çünkü unutmaz, zamanı geldiğinde intikamını zekâsıyla alır.

ASLAN BURCU

Aslan kadını genellikle güçlü, karizmatik ve neşelidir; ama biri onun egosuna dokunursa işler değişir. Onun için onur her şeyden önce gelir. Aşağılandığını ya da küçümsendiğini hissederse öyle bir karşılık verir ki, herkes yerini hatırlar. Sözleriyle değilse bile tavırlarıyla rest çeker, ortalığı sessiz bir kraliyet krizine çevirir. Onun çirkefliği bile asalet taşır ama etkisi günlerce sürer.

İKİZLER BURCU

İkizler kadınının en tehlikeli yanı, dilinin keskinliğidir. Tartışmada rakibini kelimelerle perişan edebilir. Her detayı hatırlar, her cümleyi tersine çevirir ve karşısındakini kendi sözleriyle susturur. Onun çirkefliği öfkesinden değil, zekâsından beslenir. Kavgadan değil, laf cambazlığından galip çıkar ama sonunda kimse ona karşı ikinci kez aynı hatayı yapmaz.