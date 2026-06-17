Aşırı derecede mesafeli olan 4 kadın burcu: Bu burçlar kalelerin ardında duran kraliçelere benziyor

İlişki psikolojisinde "kişisel alan koruması ve yüksek seçicilik" olarak adlandırılan bu durum, belirli burç kadınlarında bir yaşam mottosudur. Onlar herkesle arkadaş olmaz, sırlarını ulu orta paylaşmaz ve hayatlarına birini dahil etmeden önce çok sıkı bir güven testinden geçirirler. İşte sınırlarıyla hayranlık (ve biraz da çekince) uyandıran, aşırı mesafeli o 4 kadın burcu...

OĞLAK KADINI

Mesafe ve ciddiyet dendiğinde Zodyak'ta liderlik koltuğu Oğlak kadınınındır. Hayatı kurallar, başarı ve saygınlık üzerine kurulu olduğu için, cıvık sosyal ilişkilerden nefret eder. Girdiği bir ortamda duruşuyla, bakışıyla araya öyle net bir görünmez duvar örer ki, ona yaklaşmadan önce iki kez düşünürsünüz. Onun bu mesafeli yapısı kibirden değil, zamanını ve duygularını sadece "nitelikli" insanlara harcamak istemesindendir. Onun güvenini kazanmak, bir kaleyi fethetmekten daha zordur.

AKREP KADINI

Akrep kadınının mesafesi, içindeki o yoğun ve fırtınalı duygu dünyasını koruma çabasından gelir. Herkesin onun hakkında her şeyi bilmesinden rahatsız olur; bu yüzden kendini bir gizem perdesinin arkasına saklar. Sizi dinler, analiz eder ama kendi kartlarını asla açık oynamaz. Bir Akrep kadınıyla aylarca aynı ortamda çalışsanız bile, o izin vermediği sürece onun özel hayatına dair tek bir kelime öğrenemezsiniz. Onun mesafesi, insan sarraflığının getirdiği bir savunma mekanizmasıdır.

KOVA KADINI

Kova kadını sosyaldir, arkadaş canlısıdır ancak "duygusal yakınlık" söz konusu olduğunda araya muazzam bir rasyonel mesafe koyar. İnsanlarla entelektüel düzeyde bağ kurmayı sever ama iş duygulara, aşırı samimiyete ve bağımlılığa geldiğinde bir adım geri çekilir. Onun mesafesi soğuk bir düşmanlıktan ziyade, "özgürlük alanını koruma" refleksidir. Bir Kova kadınının zihnine ulaşabilirsiniz ama kalbinin derinliklerine dokunmanıza çok az insan için izin verir.

BAŞAK KADINI

Başak kadınının mesafeli duruşu, onun yüksek standartlarından ve analizci yapısından beslenir. İnsanları, davranışları ve konuşmaları zihninde sürekli bir süzgeçten geçirir. Eğer bir insanda samimiyetsizlik, tutarsızlık veya saygısızlık sezerse, araya hemen kibar ama aşılmaz bir nezaket mesafesi koyar. Onun mesafesi gürültülü değildir; sessizce, mesafeli bir "siz" hitabıyla sizi hayatının dış çeperinde tutmayı çok iyi başarır.