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Aşırı sakar olan 3 burç: Bu burçlar yanlışlıkla etrafa zarar veriyor

Bir şey mi kırıldı? Döküldü mü? Takıldı mı? Muhtemelen bu üç burçtan biri oradadır! Astrolojide bazı burçlar vardır ki, sakarlıklarıyla hem güldürür hem hayrete düşürür.

Aşırı sakar olan 3 burç: Bu burçlar yanlışlıkla etrafa zarar veriyor
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 19.04.2025 - 16:24

Bazı insanlar adeta “kazaya meyilli” doğar. Ellerinden bir şey düşmeden duramaz, yürürken eşyalara çarpar, sürekli bir yerleri morartırlar. Astrolojide de bu sakarlığın izini sürebileceğimiz burçlar mevcut. Dikkatsizlik, hayalperestlik ya da aşırı heyecan… Her birinin sakarlığı farklı nedenlere dayanıyor. İşte, eşya düşürme, kapıya çarpma ve su dökme konusunda “usta” sayılan 3 burç...

YAY BURCU

Yay burcu tam bir enerji bombasıdır ama iş koordinasyon ve dikkat olduğunda pek parlak değildir. Hızlı konuşur, hızlı hareket eder ve çoğu zaman düşünmeden eyleme geçer. Hal böyle olunca da çarpmalar, dökülmeler, düşmeler kaçınılmaz olur. Elindeki bardağı anlatırken koluyla deviren ya da kahkaha atarken çantasını yere düşüren bir Yay’a denk gelmemek imkansızdır. Neşeleriyle ortalığı aydınlatsalar da, çevredeki objeler için tehlike oluşturabilirler.

BALIK BURCU

Hayal dünyasında yaşayan Balık burcu, genellikle çevresine odaklanmakta zorlanır. Bu da fiziksel olarak dikkatsizliğe ve sakarlığa yol açar. Dalgınlıkla yanındakine çarpar, elindeki çayı sehpa yerine havaya bırakabilir. Onlar için sakarlık çoğu zaman içsel dünyalarının dışa vurumu gibidir. Ama üzülmeyin; en azından kırdığı vazoyu pastel tonlarda bir hayale dönüştürmeyi başarırlar.

İKİZLER BURCU

Aynı anda hem konuşup hem hareket etmeye çalışan İkizler burcu, çoklu görevleri sevse de bazen fiziksel koordinasyon konusunda sınıfta kalır. Acelesi hep vardır, zihni başka yerlerde dolaşırken vücudu bir şeylere çarpmaya meyillidir. Telefonla konuşurken kapıya takılan ya da yazı yazarken kahvesini klavyeye döken biri varsa, büyük ihtimalle bir İkizler’dir. Ancak esprili ve pozitif halleriyle sakarlıklarını kısa sürede unuttururlar.


Etiketler: #balık burcu #Yay burcu #ikizler burcu #burçlar

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