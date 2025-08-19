Aşk hayatında her şeyi fazla düşünen 3 burç...

Kimi burçlar “olursa olur” yaklaşımını benimserken, kimileri aşkı sürekli sorgular, her davranışın altında bir anlam arar. Astrolojide özellikle üç burç, ilişkilerinde aşırı analiz yapmalarıyla dikkat çekiyor.

BAŞAK (22 AĞUSTOS - 21 EYLÜL)

Düzenli, pratik ve ayakları yere basan başak burcu, iş ve günlük yaşamda disiplinli yapısıyla tanınır. Ancak konu aşka geldiğinde, fazla düşünme eğiliminden kurtulamaz. Partnerinin davranışlarını defalarca analiz eder ve bu durum çoğu zaman kendi huzurunu bozabilir.

TERAZİ (22 EYLÜL - 21 EKİM)

Terazi burcu için aşk, hayatın merkezinde yer alır. Ruh eşini bulma hayaliyle hareket eden Teraziler, ilişkilerinde küçük detaylara fazlasıyla takılır. Flört uygulamalarında saatler geçirerek sürekli yeni bağlantılar kurmaya çalışmaları da bu takıntılı yapılarının bir yansımasıdır.

BALIK (18 ŞUBAT - 19 MART)

Romantizmin burcu balık, duygusal yoğunluğunu aşk hayatına da taşır. Masalsı bir ilişki beklentisiyle hareket eden balıklar, partnerlerinin en ufak hareketinde bile işaretler arar. Bu aşırı analiz eğilimi, bazen ilişkilerinde gereksiz endişeler yaşamalarına neden olur.