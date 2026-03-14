Aşkta en çabuk sıkılıp kaçan 3 burç: Onları bir ilişkiye hapsetmek imkansız...

Romantik ilişkilerde sadakat ve uzun vadeli planlar herkesin hayalini süslese de, bazı burçlar için aynı kişiyle monoton bir düzene girmek kabus olabilir. İşte aşkta uzun vadeli plan yapmaktan köşe bucak kaçan o özgür ruhlar...

YAY BURCU (22 KASIM - 21 ARALIK)

Yaylar, bir yere veya bir kişiye kök salma fikrinden inanılmaz derecede ürker. İlişkideki heyecan, tutku veya macera dozu biraz bile azaldığında, o meşhur bağımsızlık ateşleri yanar ve kimseye hesap vermeden yeni ufuklara yelken açarlar.

KOVA BURCU (20 OCAK - 18 ŞUBAT)

Kovalar, duygusal oyunlardan ve birbirine bağımlı, yapış yapış ilişkilerden adeta nefret eder. Kendi özel alanlarına en ufak bir müdahale hissettiklerinde veya geleneksel kurallarla sınırlandırıldıklarında, arkalarında hiçbir iz bırakmadan o meşhur "duygusal duvarlarını" örüp sessizce uzaklaşırlar.

İKİZLER BURCU (21 MAYIS - 20 HAZİRAN)

İkizler, aşkta da her gün yeni bir sürpriz ve zeka dolu bir oyun arar. Partnerleri tahmin edilebilir olmaya başladığı ve ilişki sıradanlaştığı an dikkatleri anında dağılır; telefonlarına gelen yeni bir bildirimin veya farklı bir insanın heyecanı bile onları o ilişkiden hızla koparmaya yeter.