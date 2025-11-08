Aşkta güven sorunu yaşayan 3 burç...

Bazı burçlar aşık olduklarında her şeylerini verebilirken, bazıları kalplerini açmadan önce uzun süre gözlem yapar. İşte ilişkide temkinli, kolay güvenemeyen üç burç...

AKREP (23 EKİM - 21 KASIM)

Akrep için güven, ilişkinin temelidir. Bir kez kırıldığında yeniden güvenmek çok zor hale gelir. Bu nedenle ilişkiye girerken şüpheci davranabilir, duvarlarını yavaş yavaş indirir.

OĞLAK (22 ARALIK - 19 OCAK)

Oğlak duygularını kolay göstermeyen bir burçtur. Kontrolü kaybetmek istemediği için hemen teslim olmaz. İlişkide güven ona zaman, istikrar ve gerçeklik ister. Onu kazanmak sabır gerektirir.

BAŞAK (23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL)

Başak burcu analizcidir. Karşısındaki kişiyi ve ilişki dinamiklerini uzun süre gözlemler. Gereksiz romantizmden çok gerçekliğe güvenir. Bir kez emin olursa sadakati asla sarsılmaz, ancak o noktaya gelmek emek ister.