Aşkta şüpheci kalpler: Sevildiğine inanmak için kanıt arayan 5 burç...

Aşk ve ilişkilerde herkes sevgiyi farklı şekillerde algılar. Kimi güzel sözlerle mutlu olurken, kimi ise sevildiğini hissetmek için karşısındaki kişinin davranışlarına bakar. Astrolojide bazı burçlar vardır ki, duygular konusunda kolay kolay ikna olmaz. Güvenmek, inanmak ve kendini tamamen açmak için karşısındaki kişinin sevgisini tekrar tekrar görmeye ihtiyaç duyarlar. Bu burçlar için sevgi, sadece söylenen bir söz değil; emek, sadakat ve süreklilikle kanıtlanan bir duygudur. İşte sevildiğini kanıt arayarak anlayan 5 burç...

1. AKREP BURCU

Akrep burcu güven konusunda astrolojinin en hassas burçlarından biridir. Birine karşı güçlü duygular beslese bile kolay kolay teslim olmaz. Karşısındaki kişinin sevgisini davranışlarıyla göstermesini ister. Verilen sözlerin tutulup tutulmadığını dikkatle takip eder. Çünkü Akrep için gerçek sevgi, zor zamanlarda da yanında kalabilmektir. Bu nedenle sevildiğini anlamak için sürekli olarak samimiyet ve sadakat kanıtları arayabilir.

2. YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu duygusal görünse de kalbini korumayı iyi bilir. Sevildiğini hissetmek için ilgi görmek, aranmak ve değer verildiğini hissetmek ister. Karşısındaki kişinin davranışlarındaki değişimleri hemen fark eder. Eğer sevildiğinden emin olmazsa içine kapanabilir ve kendini geri çekebilir. Bu nedenle Yengeç burcu için sevgi, düzenli ilgi ve duygusal güvenle kanıtlanan bir duygudur.

3. BOĞA BURCU

Boğa burcu ilişkilerde güven ve istikrar arar. Bir kişinin sevgisini anlaması için zamana ihtiyaç duyar. Büyük sözlerden çok istikrarlı davranışlara önem verir. Çünkü ona göre gerçek sevgi, süreklilik gösteren emekle ortaya çıkar. Bu yüzden sevildiğini anlamak için karşısındaki kişinin ne söylediğinden çok ne yaptığına dikkat eder.

4. BAŞAK BURCU

Başak burcu detaycı yapısıyla ilişkilerde her şeyi analiz etme eğilimindedir. Karşısındaki kişinin davranışlarını inceleyerek sevgisinden emin olmaya çalışır. Küçük ayrıntıları fark eder ve bunlardan sonuç çıkarır. Sevildiğini hissetmek için karşısındaki kişinin hayatında gerçekten önemli bir yere sahip olduğunu görmek ister. Bu nedenle sevgiyi çoğu zaman mantıksal kanıtlarla değerlendirebilir.

5. OĞLAK BURCU

Oğlak burcu kolay güvenmeyen ve duygularını kontrollü yaşayan bir burçtur. Bir ilişkiye yatırım yapmadan önce karşısındaki kişinin ne kadar ciddi olduğunu görmek ister. Sevgi sözcüklerinden çok fedakârlıklara ve sorumluluk almaya önem verir. Oğlak için sevildiğini anlamanın yolu, karşısındaki kişinin zor zamanlarda gösterdiği tutumdan geçer. Bu nedenle sevgiyi kanıtlarla ölçmeye en yatkın burçlardan biridir.