Aşkta yüzleşmeler ve derin dönüşüm başlıyor: 7 Kasım Venüs Akrep burcundayken burçlara etkileri...

7 Kasım itibarıyla Venüs, Terazi’nin dengeli ve uyumlu enerjisinden çıkıp Akrep’in derin, sezgisel ve tutkulu alanına adım atıyor. Bu geçiş, ilişkilerde yüzeysel olanı süpürür, gerçeği ortaya çıkarır ve duyguları keskinleştirir. Peki, ilişkilerde yüzleşmeler ve derin dönüşümün başlayacağı bu süreçte sizleri neler bekliyor? İşte, 7 Kasım Venüs Akrep burcundayken burçlara etkileri...

VENÜS AKREP BURCUNDAYKEN BURÇLARA ETKİLERİ

Koç Burcu

Venüs Akrep, Koç’a derin duygusal bağlar ve karşı koyamadığı çekim alanları getiriyor. Bir ilişki başlaması veya mevcut bağın güçlenmesi mümkün. Ancak kıskançlık sınavlarına dikkat!

Boğa Burcu

Karşıt burcundaki bu transit Boğalar için ilişki sınavı demek. Partnerle yüzleşmeler yaşanabilir. Ya bağ güçlenir ya da zayıf temeller çöker. Maddi konularda ortak kararlar gündemde.

İkizler Burcu

İş ortamı, günlük yaşam ve sağlıkla ilgili konularda etkiler alıyorsun. Venüs, kalbini daha fazla dinlemeni sağlayacak. Bir platonik ilişki görünür hale gelebilir.

Yengeç Burcu

Venüs Akrep, Yengeç’e adeta aşk iksiri veriyor. Yeni biriyle güçlü bir bağ oluşabilir. İlişkisi olanlar için romantizm artıyor. Ancak eski kıskançlıklar hortlarsa işler karışabilir.

Aslan Burcu

Aile bağları, ev yaşamı ve geçmiş duygular ön plana çıkıyor. Unutulmuş meseleler açılabilir. Aşk içe dönük bir hale geliyor; duygusal güven ihtiyacı artıyor.

Başak Burcu

Venüs, iletişim evini aydınlatıyor. Gizli duygular konuşulabilir. Eski bir kişinin dönüşü mümkün. Ancak yanlış anlaşılmalar da gündeme gelebilir; iletişimi net tutmalısın.

Terazi Burcu

Venüs yönetici gezegenin olduğu için etki çok güçlü! Para, değer, ilişki güvenliği ve duygusal yatırımların gündemde. Aşk hayatında sahiplenme duygusu artabilir.

Akrep Burcu

Venüs Akrep’te parlarken en büyük etkiyi sen alıyorsun. Çekiciliğin artıyor, ilişkiler güçleniyor. Yeni bir aşk kapıda olabilir. Kendine bakışın bile dönüşüyor.

Yay Burcu

Bilinçaltı evin hareketleniyor. Gizli ilişkiler, bastırılmış duygular ve geçmiş yaralar gündeme gelebilir. Bir sır açığa çıkabilir. Ruhsal temizlenme dönemindesin.

Oğlak Burcu

Yeni insanlarla tanışmak, arkadaş çevresinde değişim ve duygusal anlamda beklenmedik gelişmeler kapıda. Bir arkadaşlıktan aşka dönüşüm yaşanabilir.

Kova Burcu

Venüs Akrep, kariyer alanına dokunuyor. Üstlerden destek görebilirsin. Ayrıca bir iş bağlantısı aşka dönüşebilir. Aşk ve gelecek planları ciddileşiyor.

Balık Burcu

Venüs Balık’a ilham ve sezgi getiriyor. Uzak mesafe ilişkiler, seyahatler ve akademik konular gündemde. Aşk ruhsal boyuta taşınıyor; bağlar güçleniyor.