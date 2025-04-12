Aşktan kaçan 5 burç: Bu burçlar adeta romantizmin gölgesinden usulca uzaklaşıyor...

Yayınlanma: 12.04.2025 - 19:02

Güncelleme: 12.04.2025 - 19:02

Aşk herkes için büyüleyici, heyecan verici ve hayatı güzelleştiren bir deneyim olabilir. Ama astrolojiye göre bazı burçlar için durum pek de öyle değildir! Onlar, duyguların yoğunluğundan, bağlılık düşüncesinden ya da kontrolü kaybetme korkusundan ötürü aşkı ya ertelerler ya da kapılarını kapatırlar. Peki, adeta romantizmin gölgesinden usulca uzaklaşan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, aşktan kaçan 5 burç...

1. KOVA BURCU

Kova burcu özgürlüğüne çok düşkündür. Bağımsızlığına aşırı bağlı olan Kovalar, aşkın getireceği bağlanma ihtimalinden ürkebilir. Onlar için öncelik; bireyselliklerini kaybetmeden hayatı yaşamaktır. Aşık olsalar bile bunu kolay kolay belli etmez, duygularını bastırma eğilimi gösterirler. Kalplerine giden yol mantık filtresinden geçmelidir!

2. YAY BURCU

Maceraperest, özgür ruhlu Yay burçları, aşkı bir özgürlük kısıtlaması gibi görebilir. Onlar için hayat keşfedilecek bir yolculuktur, bu yüzden bir kişiye uzun süre bağlanmak zorlayıcı olabilir. Ciddi ilişkilerden uzak durabilirler çünkü onlar için "özgürlük", aşkın bile önündedir. Bağlanmak mı? Bir düşünsünler bakalım!

3. BAŞAK BURCU

Başak burçları detaycı ve mükemmeliyetçidir. Kalbini açmadan önce karşısındaki kişiyi uzun uzun analiz eder, en ufak hatada geri adım atabilir. Onlar için aşk, kaos potansiyeli taşır ve bu belirsizlik onları rahatsız eder. Duygularını bastırmaya meyilli oldukları için aşkı erteleyebilir ya da kendi içinde büyütüp hiç dillendirmeyebilirler.

4. OĞLAK BURCU

Oğlak burcu kariyer, hedefler ve sorumluluk odaklıdır. Aşk onlara göre zaman alır, enerji ister; oysa Oğlakların planlayacak çok işi vardır! Kontrolü elden bırakmak istemeyen Oğlaklar, duygularını göstermekten çekinirler. Romantik olmaktan çok gerçekçidirler ve aşkı hayatlarının merkezine koymak onlar için zordur.

5. AKREP BURCU

Belki şaşıracaksınız ama Akrepler de aşk konusunda geri adım atabilir. Yoğun duyguları nedeniyle sevgiye en çok aç olan burçlardan biridir, evet… ancak güven problemleri onları korumacı yapar. Kolay kolay kimseye kalplerini açmazlar, çünkü bir kez kaptırırlarsa kontrolü kaybetmekten korkarlar. Aşkı isteseler de ondan saklananlar arasında olabilirler.