Asla büyümeyen 5 burç: Bu burçlar içindeki çocuk ruhu hiçbir zaman kaybetmiyor...

Bazı insanlar vardır; takvim yaprakları değişse de ruhları hep genç kalır. Hayatı fazla ciddiye almayan, içindeki çocuğu susturmayan ve sorumluluklar karşısında bile enerjisini koruyan bu kişiler, astrolojide belirli burçlarla ilişkilendirilir. Peki, içindeki çocuk ruhu hiçbir zaman kaybetmeyen kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, asla büyümeyen 5 burç...

1. İKİZLER BURCU

İkizler burcu meraklı, hareketli ve sürekli öğrenmek isteyen yapısıyla adeta hiç yaşlanmaz. Yeni insanlar tanımak, yeni ortamlar görmek ve sürekli değişim yaşamak ister. Rutine gelemez, ağır sorumluluklar altında sıkılabilir. Zihni her zaman aktif olduğu için ciddi konularda bile espri yapma eğilimindedir. Bu enerjik ve oyunbaz tarafı, onu “asla büyümeyen” burçlardan biri yapar.

2. YAY BURCU

Yay burcu özgürlüğüne düşkündür ve hayatı keşfedilecek bir macera olarak görür. Kural ve baskıdan hoşlanmaz, fazla ciddiyet onu yorar. İçindeki çocuğu canlı tutan en önemli özellik iyimserliğidir. Hata yapsa bile çabuk toparlanır ve yoluna devam eder. Ancak bu rahat tavrı zaman zaman sorumluluklardan kaçıyormuş gibi algılanabilir.

3. KOÇ BURCU

Koç burcu sabırsız, enerjik ve heyecanlıdır. İstediği şey hemen olsun ister. Bu dürtüsel yapı bazen çocukça çıkışlara neden olabilir. Duygularını filtresiz ifade eder, kırıldığında bunu açıkça belli eder. Ancak bu doğallık ve spontane tavır onu her yaşta dinamik ve genç gösterir.

4. BALIK BURCU

Balık burcu hayal dünyası geniş ve duygusal bir yapıya sahiptir. Gerçek dünyanın sert yüzüyle karşılaştığında kendi iç dünyasına çekilebilir. Masalsı düşünme biçimi, romantik bakış açısı ve saf duyguları nedeniyle ruhu hep genç kalır. Zaman zaman gerçeklerden uzaklaşma eğilimi büyümekte zorlanıyormuş gibi algılanabilir.

5. TERAZİ BURCU

Terazi burcu eğlenmeyi, sosyalleşmeyi ve keyifli ortamları sever. Tartışma ve ağır sorumluluklardan uzak durmaya çalışır. Hayatı dengede ve huzurlu yaşamak isterken bazen ciddi kararları erteleyebilir. Ancak zarif ve pozitif enerjisi onu her yaşta genç ve canlı gösterir.