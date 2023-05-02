Asla onlarla ters düşmeyin. Kindar ve acımasız 4 burç!

Yayınlanma: 02.05.2023 - 23:40

Güncelleme: 02.05.2023 - 23:40

Cumhuriyet'in derlediği bir içerikte; En kindar ve en acımasız 4 burçla ilgili detaylar paylaşıldı. O burçlar arasında ''Koç,İkizler, Aslan ve Akrep'' ilk sırada yer alıyor.

1- KOÇ BURCU

Koç burçları çok çabuk öfkelenir. Onlara karşı kin beslediğinizde bunu size ödetmek için asla geri durmazlar. Hesaplaşmak için harekete geçerler.

Koç burçları asla yaptığı hataları kabul etmez. Her zaman haklı olduklarını düşünürler. İnsanları çok kolay manipüle edebilirler. Kızgın olduklarında tehlikeli olabilirler.

2- İKİZLER BURCU

İkizler burcu olanlar insanları kırdıklarının farkında varamazlar. Genellikle bir hata yaptıklarında bunu umursamıyormuş gibi davranırlar. Kendi hatalarını kabul etmedikleri için haklı çıkmaya çalışırlar. Sürekli konuşurlar ve seslerini yükseltirler.

İkizler burçları eleştiriyi asla kabul etmez. Her söyleneni olumsuz olarak algılarlar. Eğer gerçekten hatalıysa sizin de geçmişte yaptığınız hataları gün yüzüne çıkarırlar.

3- ASLAN BURCU

Aslan burçlarını utandırırsanız onlarla olan işiniz tamamen biter. Aslan burçlarının en çok değer verdiği şeylerden biri de itibarları ve şöhretleridir.

Popüler olmayı sevdikleri için herkesin önünde kendilerine bağırılmayı kaldıramazlar. Böyle durumlarda adeta çılgına dönebilirler ve acımasız olurlar. İntikam almak ve öfkelerini dindirmek için planlar yaparlar.

4- AKREP BURCU

Akrep burçlarını asla kızdırmayın. Onların öfkeleri çok korkunç olabilir. Birinden hoşlanmazlarsa her zaman uygulamaya hazır bir intikam planları vardır.

Akrepler ilk başta gerçekten ketum olabilirler, ancak eleştiri veya sert yorumlarla karşılaştıklarında tehditkar olurlar. Öyleyse geri çekilin ve bir Akrep söz konusu olduğunda bırakın.

Kaynaklar: Posta.com.tr - Cumhuriyet.com.tr