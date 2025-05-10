Günlük Burç Yorumları: 11 Mayıs Pazar Aslan Burcu Yorumu

Yayınlanma: 10 Mayıs 2025 - 16:01

Güncelleme: 10 Mayıs 2025 - 16:01

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:

Harcamalar konusunda yüksekten uçmamanız gereken bir gün sevgili aslanlar. Riskli yatırımlardan uzak durun. Bugün riske attığınız her konu ilerde hayal kırıklığı ile sonuçlanabilir. Ailevi konularda anlaşmazlıklar çıkabilir, çözümsel olmalısınız.